Автомост, соединивший РФ с Китаем, переключился на платный режим

Автомост, соединивший РФ с Китаем, переключился на платный режим
Автомост, соединивший РФ с Китаем, переключился на платный режим
Вчера, 15:04ЭкономикаФото: admblag.ru
Первый автомост, соединивший РФ и КНР, начал взимать за проезд плату с 10 августа. Эта новость была опубликована на сайте Минтранспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

В ведомстве сообщают, что автомост между двумя городами Благовещенском и Хэйхэ больше не будет открыт в пробном режиме, а значит, бесплатно по нему проехать не удастся. Внести оплату можно на пункте взимания платы, он располагается в начале моста.

Сумма оплаты может колебаться в пределах 1030 до 9540 руб. — все определяет высота авто и число его осей, информирует Russian.rt.com.

Ранее от Василия Орлова, главы Амурской области, поступали сообщения, что проехать по российско-китайскому автомосту можно будет приблизительно за 8700 руб., и эта сумма снизится, когда конструкция себя окупит. Губернатор уверяет: автомост построен не для того, чтобы на нем заработать.

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