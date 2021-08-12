Биржи криптовалют с выводом рублей на карту — выбор многих трейдеров!

Особенности бирж с рублевым счетом

Многие участники криптоторговли, несмотря на очевидную тенденцию к децентрализации, предпочитают выводить валюту через банк. На сегодняшний день для большинства российских трейдеров это самый предпочтительный способ взаиморасчетов. Как правило биржи, имеющие в интерфейсе русский язык и ориентирующиеся в работе на такую аудиторию, позволяют выбрать и оформлять вывод через Visa, Mastercard, Мир. Все функции размещены в Личном кабинете и доступны после прохождения верификации. При этом у каждой платформы могут быть свои лимиты на снятие средств и процент комиссии за услуги.