Биржи криптовалют с выводом рублей на карту — выбор многих трейдеров!

Биржи криптовалют с выводом рублей на карту — выбор многих трейдеров!
Биржи криптовалют с выводом рублей на карту — выбор многих трейдеров!
Вчера, 18:57ЭкономикаФото: criptoblog.ru
В России торговля криптовалютой является быстро развивающейся сферой экономики.

Ежедневно количество трейдеров неизменно растет. Причем это не только компании или миллионеры, но и обычные среднестатистические люди. Для последних особенно важно иметь возможность работать на биржах криптовалют с выводом рублей на карту.

Особенности бирж с рублевым счетом

Многие участники криптоторговли, несмотря на очевидную тенденцию к децентрализации, предпочитают выводить валюту через банк. На сегодняшний день для большинства российских трейдеров это самый предпочтительный способ взаиморасчетов. Как правило биржи, имеющие в интерфейсе русский язык и ориентирующиеся в работе на такую аудиторию, позволяют выбрать и оформлять вывод через Visa, Mastercard, Мир. Все функции размещены в Личном кабинете и доступны после прохождения верификации. При этом у каждой платформы могут быть свои лимиты на снятие средств и процент комиссии за услуги.

Другие способы взаиморасчета на криптобирже

В качестве альтернативы предусмотрена возможность получить заработанные средства через обменники и электронные системы. Наибольший выбор платежных направлений предоставляют первые варианты. Удобство заключено в ненадобности предоставления удостоверения личности. Управление простое: нужно выбрать направление обмена, ввести реквизиты и провести по ним перевод. Электронные платежные системы позволяют совершать операции с криптовалютой или фиатными средствами в одном аккаунте на пластик и кошельки.

Особенности криптобирж, поддерживающих выплаты на карту

Несмотря на различные дополнительные способы платежей, биржа с выводом рублей на карту в связи с удобством для повседневного использования гораздо выгоднее. При этом присутствует все же ряд недостатков:

  • Для использования фиатной опции нужно пройти проверку KYC/AML — в данном случае теряется анонимность.
  • Возможна блокировка платформы Роскомнадзором.
  • Открытые операции с крупными суммами могут вызвать препятствие от налоговой службы, даже если их дробить.
  • Если история перевода вызовет подозрения банка, операцию заблокируют.
  • Есть риск попасть к мошенникам, если проводить операцию с платформы P2P.
  • Могут заблокировать и карту без предупреждения.

Поэтому всегда нужно проявлять осторожность, заранее узнавать все нюансы работы компании и банковских структур. Выбрать наилучшую биржу помогут специальные рейтинги. Там представлены только лицензированные площадки с хорошей репутацией. Например, на crypto.ru/birzhi-kriptovalyut-s-vyvodom/ представлен неплохой рейтинг криптобирж с выводом средств, на который можно положиться.

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