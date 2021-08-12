Башкирия потратит более 1,3 миллиона рублей на ковровые дорожки для Дома республики

Башкирия потратит более 1,3 миллиона рублей на ковровые дорожки для Дома республики
Башкирия потратит более 1,3 миллиона рублей на ковровые дорожки для Дома республики
Вчера, 19:50ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Средства выделят из бюджета республики.

ГКУ «Хозяйственное управление» ищет поставщика ковровых дорожек для Дома республики в Уфе. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 1,375 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Подрядчик должен поставить не простые ковры, к товару предъявлен ряд требований. Так, необходимы три типа ковровые дорожки: две красные, причём один из шерсти и капрона, второй синтетический, и одна зеленая из шерсти и капрона. Также на бордюрах должен быть изображён определенный рисунок. Ширина ковров должна составлять 1,5 метра.

Аукцион запланирован на 23 августа.

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