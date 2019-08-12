Госкомтранс Башкирии повторно проведет закупку 35 городских автобусов
Вчера, 14:11ЭкономикаФото: Mkset.ru
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Повторный аукцион назначен на 21 августа, стоимость контракта прежняя – до 286,23 млн рублей
Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству РБ снова проведет закупку 35 городских автобусов большой вместимости. Стоимость контракта не изменилась – до 286,23 млн рублей. По условиям, технику должны доставить в течение 100 дней.
Напомним, аналогичная закупка не состоялась в июле, так как на аукцион поступила только одна заявка, в которой была допущена техническая ошибка. По этой причине заявку тверском компании «Техником-экспресс» отклонили.
В целом, как мы сообщали ранее, в течение прошлого месяца комитет заключил пять крупных контрактов на поставку 392 автобусов для дальнейшей передачи в «Башавтотранс». Общая сумма контрактов составила 1,19 млрд рублей.
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