Госкомтранс Башкирии повторно проведет закупку 35 городских автобусов

Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству РБ снова проведет закупку 35 городских автобусов большой вместимости. Стоимость контракта не изменилась – до 286,23 млн рублей. По условиям, технику должны доставить в течение 100 дней.

Напомним, аналогичная закупка не состоялась в июле, так как на аукцион поступила только одна заявка, в которой была допущена техническая ошибка. По этой причине заявку тверском компании «Техником-экспресс» отклонили.