Среднестатистический житель Башкирии сможет накопить миллион более чем за 20 лет

Очередной интересный общероссийский рейтинг опубликовало Агентство РИА Рейтинг. Авторы ранжировали регионы России по способности их жителей накопить миллион рублей. Который, если подумать, уже давно перестал быть крупной суммой, взять те же цены на жилье.
В основу расчетов легли данные Росстата. Авторы рейтинга предполагали, что откладывать житель будет 10% от размера медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе ежемесячно.
Как бы то ни было первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, усредненный житель которого накопит миллион менее чем за 8 лет.
Условный среднестатистический россиянин будет откладывать на миллион почти 18 лет. А вот среднестатистическому жителю Башкирии копить придется больше 20 лет.. И это лишь среднестатистическому, 14,2% трудящихся Башкирии не смогут скопить заветный миллион и за 30 лет. В рейтинге из 85 регионов Башкирия заняло 44 место.