Среднестатистический житель Башкирии сможет накопить миллион более чем за 20 лет

Условный среднестатистический россиянин будет откладывать на миллион почти 18 лет. А вот среднестатистическому жителю Башкирии копить придется больше 20 лет.. И это лишь среднестатистическому, 14,2% трудящихся Башкирии не смогут скопить заветный миллион и за 30 лет. В рейтинге из 85 регионов Башкирия заняло 44 место.