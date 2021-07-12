Пою моё Отечество: безалкогольные напитки входят в число популярных товаров Башкирии

Примерно такая же ситуация с квасом существует и в других регионах страны. Квас в России — популярный продукт. Сегодня его варит любой уважающий себя пивовар и даже хлебопекарные заводы. При этом на рынке два типа кваса: пастеризованный и «живой». У последнего сильно меньше срок годности, а цена на полке, как правило, в два раза выше. 80% продукции «Домашних рецептов» приходится на квас живого брожения. Но заработать на нём удаётся только летом — да и тогда маржинальность редко превышает 10%. Чтобы насытить продуктовый портфель, компания из Мурома стала выпускать морсы и лимонады. Их потребление не так сильно зависит от сезона. А ещё оказалось, что в России есть регионы, где квас пьют круглый год.