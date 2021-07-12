Пою моё Отечество: безалкогольные напитки входят в число популярных товаров Башкирии

Оборот российского рынка сладких безалкогольных напитков оценивается в 140 миллиардов рублей. Год от года показатели рынка незначительно прирастают. В 2020 году в стране было продано семь с третью миллиардов литров сладких напитков. Наибольшая доля пришлась на газированную воду. На втором месте — соки, нектары и морсы. Ещё два значимых сегмента: квас и холодный чай. Доля импортных безалкогольных напитков в нашей стране чрезвычайно низка. При этом две трети рынка приходится на продукцию российских дочек двух международных корпораций: Пепсико и Кока-Кола. Остальной объём за продукцией 3000 компаний. Столько в стране производителей вод и напитков. В основном, это небольшие региональные производства.
Квас, лимонад и минералка давно заслужили признание у потребителей в Башкирии. При этом данный сегмент продуктовой продукции вполне уверенно может конкурировать с привозными аналогами. В этой прохладительной компании не хватает разве что соков, которые в Башкирии «не уродились». Зато с каждым годом уверенно берут свое медовуха и прочие вкусные безалкогольные напитки, которые имеют в Башкирии свою большую историю
«Пейте, люди, русский квас, снимет он усталость с вас»
Желтые бочки с квасом были доброй приметой городских улиц многие годы. Уфа и другие населенные пункты Башкирии не являются исключением. Появления в продаже этого продукта в розлив население с нетерпением ждет каждую весну.
В нашем регионе главным производителем кваса всегда был завод безалкогольных напитков «Нурлы», который является одним из старейших предприятий с более чем 125-летней историей.
Пройдя путь от крупнейшего завода по производству пива в Башкирской АССР, пережив несколько «сухих законов», рейдерские атаки и «лихие 90-е» завод «Нурлы» не только сохранил свои позиции на рынке кваса живого брожения, но и приобрел новые направления деятельности и расширил ассортимент продукции.
Проведя реконструкцию квасного производства в период 1999–2001 годов, завод безалкогольных напитков «Нурлы» продолжил выпуск кваса живого брожения, так полюбившегося уфимцам за многолетнюю историю деятельности «Уфимского пивоваренного завода № 1». Сохранив традиции советского квасоварения, «Нурлы» по сей день использует исключительно натуральные ингредиенты, и не использует консерванты и пищевые добавки.
Сегодня компания занимается производством и доставкой не только кваса, но и питьевой воды, фасованной в 19-литровую тару, начиная с 2010 года, и уже является одним из лидеров рынка в Республике Башкортостан. Питьевая вода «Нурлы» производится на территории санитарной зоны Юматово.
Представители завода рассказывают, что в технологическом процессе применяются только натуральные компоненты. Продукция сертифицирована. География распространения продукции завода «Нурлы» — это не только Башкортостан, но и Челябинская, и Оренбургская области.
Стоит отметить, что квас, реализуемый из бочек, как правило, имеет особый вкус, отличающийся от напитка домашнего приготовления, гурманы говорят, что в нем сильнее ощущается привкус солода. В то же время всё большую популярность у потребителей набирает так называемый «живой» квас. В Башкирии таковым является «Домашний» квас, производимый компанией «Учалинский квас». Предприятие это относительно молодое, едва насчитывает десять лет. Помимо кваса, оно выпускает ряженку, айран, молоко и прочие категории товаров. Однако квас с домовенком на этикетке является безусловным бестселлером. В настоящее время компания «Учалинский квас» активно развивает дистрибьюторские отношения с Свердловской, Тюменской, Оренбургской областями и Татарстаном, прочные партнерские отношения установлены с продуктовыми сетями «Ашан», «Пятёрочка», «Батыр» и другими.
Примерно такая же ситуация с квасом существует и в других регионах страны. Квас в России — популярный продукт. Сегодня его варит любой уважающий себя пивовар и даже хлебопекарные заводы. При этом на рынке два типа кваса: пастеризованный и «живой». У последнего сильно меньше срок годности, а цена на полке, как правило, в два раза выше. 80% продукции «Домашних рецептов» приходится на квас живого брожения. Но заработать на нём удаётся только летом — да и тогда маржинальность редко превышает 10%. Чтобы насытить продуктовый портфель, компания из Мурома стала выпускать морсы и лимонады. Их потребление не так сильно зависит от сезона. А ещё оказалось, что в России есть регионы, где квас пьют круглый год.
— На Урале пьют реально больше. Там на зиму в сети оставляют 3 позиции живого кваса. В то время как в Москве и на юге оставляют 1 позицию живого кваса. Мы понимаем, что может быть туда стоит. Хотя это далековато: это опять логистика, это рублей 10 к бутылке каждый прибавляет. Но пьют. И мы хотим тоже попробовать, — так рассказывает Константин Балакшин, совладелец компании «Домашние рецепты».
Минералка и лимонад на новый лад
Солидный сегмент в общем объеме реализуемых в Башкирии безалкогольных напитков занимают минеральные воды. Причем минеральные воды марок «Красноусольская», «Красный ключ» и другие, добываемые из источников на территории Башкирии, способны составить реальную конкуренцию таким маркам, как «Архыз» или «Боржоми».
Как заявляют производители, каждая партия питьевой воды находится под пристальным лабораторным контролем, а также стабильно проходит независимую экспертизу на соответствие стандартам СанПин, эти анализы проводят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в РБ и НИИ «Профзаболеваний».
Свою минеральную лечебно-столовую воду «Белебеевская-2» производит также и компания «Башспирт». Как заявляют в компании, вода извлекается из артезианской скважины глубиной до 185 метров, она очищается с применением специальных фильтров и бутилируется.
Практически все крупные предприятия практикуют экскурсии, приглашая на них школьников и студентов. Наибольшее впечатление на них, как правило, производит типовой зал, в котором бутилируется минеральная вода. В таком помещении держится повышенное давление, чтобы при открытой двери в помещение ничего не залетело даже случайно. Ни один микроб. Повышенное давление выдувает всё «лишнее» наружу.
В такой производственный зал может проходить только один или два человека в стерильных «скафандрах». Стерилизация пластиковых бутылей также производится в стерильных условиях. Тара проверяется на запах и на наличие вмятин и иных повреждений. Специальные сотрудники тщательно проверяют бутилированную воду и смотрят её на просвет. только после этого на крышке бутыли крепится термоупаковка. В течение всего дня проводятся анализы в помещениях.
Еще один безалкогольный напиток, который является лидером продаж в своей категории товаров — легендарный лимонад, выпускаемый под брендом «Шихан» стерлитамакским комбинатом, входящим в структуру ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» Когда в середине 2000-х годов компания «Хейнекен» решила приобрести комбинат «Шихан», жители Башкирии переживали по поводу того, что любимые многими напитки канут в Лету. Однако этого не произошло. И пиво, и лимонад марки «Шихан» продолжают радовать потребителей.
Лимонад «Шихан» производится по классической рецептуре с настоящим сахаром и без добавления искусственных ароматизаторов и красителей. Ав последние годы в линейке продукции добавились такие напитки, как «Дюшес» и «Тархун».
Новая жизнь старинного яства
Слава о башкирской «Медовухе» распространилась за пределы республики, благодаря участию производителей в выставках федерального уровня. На одной из них о башкирской безалкогольной медовухе лестно отозвался эпатажный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Это помогло укрепить репутацию напитка.
В Архангельском районе Башкирии планируют расширить производство безалкогольных напитков. Данный вопрос обсуждался в начале этого года на «Инвестчасе» в правительстве. Учредитель нового производства — руководитель ООО «Архангельские варенья» Азамат Галин.
Инвестор — индивидуальный предприниматель Магазифа Гарипова, специализирующаяся на производстве медовухи и других безалкогольных напитков — планирует вложить 124 млн руб. в покупку технологического оборудования для увеличения объемов производства с 1,6 т в целом по ассортименту до 2 тыс. т по каждому из направлений — соки, лимонад, безалкогольная медовуха.
Власти пообещали включить данный проект в перечень приоритетных. Инвестору будет возмещена часть затрат на закладку садов интенсивного типа и закупку сырья.
Производство будет размещено в деревне Новоустиновка Архангельского района. Здесь инвестор собирается реконструировать существующее производственное здание. Также будут открыты собственные торговые точки в крупных городах России и посажены виноградники.
Как говорят эксперты, в последние два года рынок напитков в Башкирии, как и по всей России, столкнулся с резким ростом затрат. В первую очередь подорожал основной ингредиент сладких напитков — сахар. Только в прошлом году — на 64%. Производители соков также обеспокоены возможным ростом цен на концентраты и пюре тех плодов, что в России не произрастают. До прошлого года на них действовала нулевая таможенная пошлина. В Торгово-промышленной палате России уже изучают возможные решения этой задачи.
— Мы обратились сейчас в ЕЭК по вопросу сохранения нулевой таможенной пошлины на пюре из экзотических и тех фруктов, которые мало произрастают на территории России. Нам это нужно для производства детского питания и тех же самых соков — с тем чтобы их цена не изменялась, не повышалась, — высказал свое мнение Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России
Каждый россиянин ежегодно выпивает больше 50 литров сладких безалкогольных напитков. Это в два раза меньше, чем, например, в Западной Европе. И в три раза ниже, чем у мировых лидеров: Аргентины и США.
Примечательно, что в прошлом году, в условиях самоизоляции в начале пандемии, в Башкирии и в целом по России фиксировалось падение спроса на безалкогольные напитки на 20%. Но в этом году жаркое лето вновь вернуло интерес населения к этой продукции. Тем более, что практически все крупные праздники, включая сабантуи, объявлены в Башкирии безалкогольными.