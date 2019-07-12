В Башкирии еще два предприятия вошли в нацпроект на тему производительности труда
12 июля, 16:00ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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В целом по Башкирии в программу бережливого производства вошли 27 предприятий из плановых 50 на этот год.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
«Месягутовский молочный комбинат», который входит в двадцатку крупнейших переработчиков молока в России, и «Генподрядная строительная фирма КПД», занимающаяся строительством зданий, дорог, гидросооружений, подключились к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».
В целом по Башкирии в программу бережливого производства вошли 27 предприятий из плановых 50 на этот год.
Как сообщает «Башинформ», участвующие в нацпроекте предприятия получат методики по оптимизации производства, а по линии поддержки занятости получат субсидии на опережающее переобучение сотрудников, сообщили в Минэкономразвития республики.
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