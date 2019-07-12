МЭА изменило прогноз по объемам нефтедобычи в России

Из нового обзора организации следует, что в текущем году в РФ в день будет добываться до 11,55 миллиона баррелей черного золота. Об этом информирует RNS.

Эксперты МЭА подсчитали, что в минувшем году в целом по России объем суточной нефтедобычи составлял порядка 11,49 миллиона баррелей. Опираясь на эти данные можно предположить, что в 2019 году добыча нефти в стране вырастет на 0,5% или на 60 000 баррелей в день.

В своем прошлом прогнозе аналитики Агентства предсказывали рост нефтедобычи в России в нынешнем году до 11,57 миллиона баррелей в сутки. Сейчас прогноз скорректирован на 20 000 баррелей в день в сторону понижения.