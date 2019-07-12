Частный инвестор начал возводить элеватор в Башкирии
На нем предполагается создать 29 новых рабочих мест.
Сегодня, 12 июля, стало известно, что в Учалинском районе Башкирии началось строительство нового элеватора за счет частного инвестора. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Башкирии.
По данным Корпорации, соглашение о совместной реализации проекта заключено с представителями ООО «Учалинский элеватор». Финансовая модель и бизнес-план проекта согласованы. Проект включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана.
Новый элеватор планируется построить на месте старого, который работал с 1965 года. На его месте уже демонтировано устаревшее здание сушильно-очистительной башни и начался монтаж нового комплекса, одновременно были органиованы предварительные переговоры с ближайшими фермерскими хозяйствами.
На элеваторе после его ввода в эксплуатацию планируется создать 29 новых рабочих мест, производительность предприятия после его запуска может составить примерно 15 тысяч тонн масло семян в год.