Частный инвестор начал возводить элеватор в Башкирии

Сегодня, 12 июля, стало известно, что в Учалинском районе Башкирии началось строительство нового элеватора за счет частного инвестора. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Башкирии.

По данным Корпорации, соглашение о совместной реализации проекта заключено с представителями ООО «Учалинский элеватор». Финансовая модель и бизнес-план проекта согласованы. Проект включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана.

Новый элеватор планируется построить на месте старого, который работал с 1965 года. На его месте уже демонтировано устаревшее здание сушильно-очистительной башни и начался монтаж нового комплекса, одновременно были органиованы предварительные переговоры с ближайшими фермерскими хозяйствами.