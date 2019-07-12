Аналитики прогнозируют падение цен на жилье в России

Предполагается, что это произойдет при достижении целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда» при сохранении того же спроса на покупку жилья на первичном рынке.

Как следует из планов нацпроекта, к 2024 году планируется довести строительство до рекордных 120 млн кв. метров (на 30% больше, чем в 2018 году). При этом такой ход может вызвать кризис спроса и предложения. А если строительная отрасль станет крупнейшим банковским заемщиком, это может негативно сказаться на финансовой устойчивости всей банковской системы.

При таком развитии событий ипотечный спрос в большей степени будет перенесен на вторичный рынок жилья, а не на новостройки. Как отмечает «Авито Недвижимость», стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 11% за год и в июне текущего года составила 70360 руб.