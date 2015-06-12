В Уфе цветоводы поделятся секретами выращивания пионов
12 июня 2015, 13:14Экономика
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13 июня в Ботаническом саду столицы Башкирии состоится фестиваль пионов. Выставку проводит институт Уфимского научного центра РАН. Здесь можно увидеть ярмарку сортовых цветов и даже послушать мастер-классы. Принять в фестивале участие и показать свои достижения в цветоводстве сможет любой желающий: гостей ждут и со своими коллекциями пионов.
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