В Башкирии микрофинансовая господдержка бизнеса сохранила более 7000 рабочих мест

С начала года услуги по оформлению государственных микрозаймов уже предоставляются в восьми офисах МФЦ «Мои Документы»: четыре в Уфе и четыре в Сибае, Учалах, Белорецке, Месягутово. Также завершаются технологические работы по подключению к системе офисов МФЦ в Бирске, Межгорье, Агидели, Мелеузе и Баймаке.