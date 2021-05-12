Власти Башкирии потратят более 62 млн рублей на питание участников WorldSkills Russia

Чемпионат состоится на 14 площадках в столице республики. В конкурсной документации на сайте госзакупок указано, что победитель конкурса должен организовать питание участников, соблюдая все экологические нормы.
Поставщик питания должен будет предоставить выпечку, например, вак-беляши и эчпочмаки. Для участников соревнований питание должно поставляться в ланч-боксах, а для экспертов – в форме шведского стола.
Напомним, ранее «Центр опережающей профессиональной подготовки» разместило семь лотов на сайте госзакупок на общую сумму около 83 млн рублей в рамках подготовки к финалу Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
Организаторы чемпионата закупят оборудование, на котором будут работать участники соревнования. Это, в частности, цифровая печатная машина и резательная машина, оборудование для работы с металлоконструкциями и для окраски автомобиля, бытовая техника, квадрокоптеры и конструкторы квадрокоптеров, анализатор состава тела, цифровой ростомер.