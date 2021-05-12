Власти Башкирии потратят более 62 млн рублей на питание участников WorldSkills Russia

Власти Башкирии потратят более 62 млн рублей на питание участников WorldSkills Russia
Власти Башкирии потратят более 62 млн рублей на питание участников WorldSkills Russia
Сегодня, 15:43ЭкономикаКарина МамаеваФото: pixabay.com
Министерство торговли и услуг Башкирии ищет подрядчика, который накормит участников, организаторов и волонтеров чемпионата WorldSkills Russia. Он состоится в июле 2021 года. На питание из бюджета республики будет выделено 62,8 миллионов рублей.

Чемпионат состоится на 14 площадках в столице республики. В конкурсной документации на сайте госзакупок указано, что победитель конкурса должен организовать питание участников, соблюдая все экологические нормы.

Поставщик питания должен будет предоставить выпечку, например, вак-беляши и эчпочмаки. Для участников соревнований питание должно поставляться в ланч-боксах, а для экспертов – в форме шведского стола.

Напомним, ранее «Центр опережающей профессиональной подготовки» разместило семь лотов на сайте госзакупок на общую сумму около 83 млн рублей в рамках подготовки к финалу Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Организаторы чемпионата закупят оборудование, на котором будут работать участники соревнования. Это, в частности, цифровая печатная машина и резательная машина, оборудование для работы с металлоконструкциями и для окраски автомобиля, бытовая техника, квадрокоптеры и конструкторы квадрокоптеров, анализатор состава тела, цифровой ростомер.

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