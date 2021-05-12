Власти Башкирии потратят более 62 млн рублей на питание участников WorldSkills Russia

Министерство торговли и услуг Башкирии ищет подрядчика, который накормит участников, организаторов и волонтеров чемпионата WorldSkills Russia. Он состоится в июле 2021 года. На питание из бюджета республики будет выделено 62,8 миллионов рублей.

Чемпионат состоится на 14 площадках в столице республики. В конкурсной документации на сайте госзакупок указано, что победитель конкурса должен организовать питание участников, соблюдая все экологические нормы. Поставщик питания должен будет предоставить выпечку, например, вак-беляши и эчпочмаки. Для участников соревнований питание должно поставляться в ланч-боксах, а для экспертов – в форме шведского стола. Напомним, ранее «Центр опережающей профессиональной подготовки» разместило семь лотов на сайте госзакупок на общую сумму около 83 млн рублей в рамках подготовки к финалу Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Организаторы чемпионата закупят оборудование, на котором будут работать участники соревнования. Это, в частности, цифровая печатная машина и резательная машина, оборудование для работы с металлоконструкциями и для окраски автомобиля, бытовая техника, квадрокоптеры и конструкторы квадрокоптеров, анализатор состава тела, цифровой ростомер.

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