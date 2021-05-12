В Башкирии уровень безработицы снизился на 14%

В Башкирии уровень безработицы снизился на 14%
В Башкирии уровень безработицы снизился на 14%
Сегодня, 11:30ЭкономикаКарина МамаеваФото: pixabay.com
В Башкирии резко снизился уровень безработицы. За первый квартал 2021 года более 15 тысяч жителей республики нашли работу, что снизило показатель на 14%. Об этом сообщили на заседании правительства.

По мнению премьер-министра республики Андрея Назарова, после года пандемии удалось стабилизировать уровень безработицы за счет дополнительных мероприятий. В частности, речь идет о возмещении затрат на оплату труда сотрудникам. Всего работодатели получили от государства около 124 миллионов рублей на эти цели.

Также в этом году начала действовать еще одна программа для работодателей. Они будут получать субсидии за то, что нанимают безработных жителей республики и переобучают их. Таким образом планируется трудоустроить еще около девяти тысяч человек. Пока в рамках данной программы заявлены около трех тысяч вакансий.

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