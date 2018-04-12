Глава ТПП России: Иран тоже под санкциями, и это повод для взаимодействия

Делегация ТПП РФ приняла участие в работе российско-иранского делового форума и провела встречи с местными предпринимателями, переговоры о возможности частных инвестиций в инфраструктуру Ирана, состоялась также важная встреча в Центробанке этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе ТПП РФ.

- Эксперты прогнозируют ежегодные темпы прироста иранского ВВП на уровне 4 процентов. Расти есть куда, - подчеркнул Сергей Катырин. - Взаимный товарооборот, который в 2017 году составил 1,7 млрд долларов, реально увеличить в ближайшие годы до 3 млрд, а в перспективе и до 10 млрд долларов. Наши компании намерены поставлять современную технику и оборудование, технологии, участвовать в строительстве и модернизации транспортной инфраструктуры Ирана, в частности, портов на Каспии, которым все сложнее обрабатывать поток грузов.

Как отметил глава ТПП РФ, Иран тоже находится под санкциями, и это еще одно основание для более активного взаимодействия бизнеса двух стран.

- От иранских компаний было получено более 150 коммерческих предложений в сфере экспорта и импорта продукции, - проинформировал об экономических итогах визита Сергей Катырин.

По его словам, стороны намерены поработать над упрощением таможенных процедур, чтобы облегчить обмен товарами.

- Есть хорошие перспективы для экспорта российского зерна, соевого шрота, растительного масла, комбикормов. Иранская сторона заинтересована в поставках из России мяса крупного рогатого скота, баранины, птицы, - перечислил Сергей Катырин.

Если говорить конкретно по позициям, то российский бизнес интересуется закупками из Ирана цемента, отделочных материалов и лакокрасочных изделий, сантехнического оборудования, продукции нефтехимии, плодоовощной и молочной продукции, орехов и сухофруктов, морепродуктов.

Впрочем, для развития сотрудничества есть и препятствия. Так, все еще слаба информированность бизнеса о возможностях и особенностях рынков наших стран. Есть сложности с взаиморасчетами, таможенными процедурами, сертификацией продукции, применением национальных стандартов. Медленно продвигается создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Узким местом остается логистика и продвижение проекта международного транспортного коридора «Север-Юг». Из-за отсутствия взаимодействия по линии арбитража при национальных торгово-промышленных палатах иранские и российские бизнесмены сталкиваются с трудностями в урегулировании возникающих коммерческих споров.