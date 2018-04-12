Чистая прибыль «Русской аквакультуры» сократилась более чем на 82%
По итогам 2017 года чистая прибыль производителя лосося «Русская аквакультура» упала на 82,4%.
За минувший год компания «Русская аквакультура» получила чистой прибыли 376,3 миллиона рублей, против 2,1 миллиарда в 2016 году. Об этом пишет портал rns.online.
По словам представителей «Русской аквакультуры», падение чистой прибыли в прошлом году связано с отсутствием зарыбления в 2016 году. Тогда специалисты переоценили объемы биологических активов. В результате показатели компании в 2017 и 2018 годах будут не такими высокими, как раньше. До конца этого года «Русская аквакультура» намерена исправить положение. Ведь в этот период будет завершен цикл зарыбления 2017 года.
В минувшем году выручка «Русской аквакультуры» возросла до 5,02 миллиарда рублей. В 2016 году размер выручки составил 2,47 миллиарда рублей.
Отметим, что компания «Русская аквакультура» занимается в России производством красной рыбы. В Баренцевом море она выращивает атлантического лосося, а в озерах Карелии — форель.