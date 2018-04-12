Чистая прибыль «Русской аквакультуры» сократилась более чем на 82%

За минувший год компания «Русская аквакультура» получила чистой прибыли 376,3 миллиона рублей, против 2,1 миллиарда в 2016 году. Об этом пишет портал rns.online .

По словам представителей «Русской аквакультуры», падение чистой прибыли в прошлом году связано с отсутствием зарыбления в 2016 году. Тогда специалисты переоценили объемы биологических активов. В результате показатели компании в 2017 и 2018 годах будут не такими высокими, как раньше. До конца этого года «Русская аквакультура» намерена исправить положение. Ведь в этот период будет завершен цикл зарыбления 2017 года.