Итоги тендера на строительство моста в Уфе опять опротестованы

Накануне, 11 марта, сало известно, что строительная компания «Сибмост» из Новосибирска отправила третью жалобу в ФАС России на конкурс администрации Уфы, который проводился с целью определить генерального подрядчика строительства моста через Белую в створе улицы Интернациональной в Уфе. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Как сообщил «Коммерсант», 10 марта столичная мэрия подводила итоги вышеупомянутого тендера и выбрала в качестве победителя единственного допущенного до участия в торгах участника – АО «Уралмостострой», которая готова выполнить контракт за 8,74 млрд рублей при стартовой цене в 8,78 млрд рублей.

Новосибирская компания «Сибмост», как следует из информации в базе данных СПАРК, связана со Сбербанком, в данный момент переживает процедуру банкротства. Видимо, этим во многом объясняется настойчивость юристов компании, которые вновь решили опротестовать результаты тендера.

Судя по содержанию жалобы, «Сибмост» категорически не согласен с отклонением первой части заявки на участие в конкурсе. Напомним, конкурсная комиссия посчитала, что в ней не хватает конкретных показателей предлагаемого для выполнения работ товара. В свою очередь, «Сибмост» заявил, что в своей заявке выразил согласие на поставку товара и выполнение работы на условиях, предусмотренных конкурсной документацией. Вдобавок все отклоненные позиции в заявке компании, по мнению ее представителей, соответствуют нормам государственных стандартов.

Ране УФАС уже дважды с начала текущего года отменял итоги данного тендера по жалобе компании «Сибмост».