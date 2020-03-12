Доллар поднялся выше 73 рублей впервые за четыре года

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Впервые с 2016 года курс доллара в результате торгов на ММВБ (Московской международной валютной бирже) превысил 73 рубля.
Это произошло вечером 11 марта, сообщает RNS.
Отмечается, что курс доллара по отношению к российской валюте вырос на 1,62 рубля. Таким образом, он составил 73,02 рубля. Последний раз этот порог валюта США превышала 4 марта 2016 года. Тогда доллар оценивался в 73,45 рублей.
Курс евро в этот день составил 82,27 рублей.
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