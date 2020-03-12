Доллар поднялся выше 73 рублей впервые за четыре года

Отмечается, что курс доллара по отношению к российской валюте вырос на 1,62 рубля. Таким образом, он составил 73,02 рубля. Последний раз этот порог валюта США превышала 4 марта 2016 года. Тогда доллар оценивался в 73,45 рублей.