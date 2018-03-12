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В феврале в Башкирии дорожали бананы, морковь и услуги парикмахерских
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В феврале в Башкирии дорожали бананы, морковь и услуги парикмахерских

Сегодня, 10:12ЭкономикаМарат ГареевФото: Wallbox.ru
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