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Башкирии выделят 105 млн рублей на развитие сельской медицины
Сюжеты:
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Башкирии выделят 105 млн рублей на развитие сельской медицины

Сегодня, 18:46ЭкономикаЗиля Аскерова
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