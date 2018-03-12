Башкирии выделят 105 млн рублей на развитие сельской медицины

В 2018 году Владимиром Путиным поставлена цель обеспечить доступной качественной медицинской помощью всё население страны. Для этого регионам выделяется 3,43 млрд рублей.

На развитие медицинской помощи в деревнях и селах Башкирии поступит 105 млн рублей. Из них 11, 614 млн рублей пойдут на покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек.

Остальная часть суммы будет направлена во благо жителей деревень с численностью до ста человек - на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи.