Сбербанк выставил часть офисов в Уфе на продажу, чтобы потом их арендовать
Торги по продаже части помещений уже назначены на 12 марта.
Накануне, 11 февраля, стало известно, что на 12 марта назначены торги по продаже части здания по улице Зорге, 5, известного в Уфе как центральный офис Сбербанка. Об этом сообщил «Интерфакс».
Как следует и конкурсной документации, за помещения общей площадью 3,6 тыс. кв.м на первом и втором этажах установлена стартовая цена 116,172 млн руб. при этом шаг аукциона равен 2,32 млн (2% от первоначальной цены).
Примечательно, что после продажи помещений Сбербанк намерен примерно половину из них снова занять, для этого площади будут арендованы на 10 лет по ставке 5,1 тыс. руб. за 1 кв. м в год (для офисов на первом этаже) и по 7,6 тыс. руб. в год (для помещений на втором этаже). При этом оговаривается возможность досрочного расторжения договора аренды.
Из документов известно, что на здании установлены антенны для связи с инкассаторами, которые новый владелец помещений должен будет обслуживать. Заявки для участия в аукционе можно подавать до 10 марта.