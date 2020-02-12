Сбербанк выставил часть офисов в Уфе на продажу, чтобы потом их арендовать

Накануне, 11 февраля, стало известно, что на 12 марта назначены торги по продаже части здания по улице Зорге, 5, известного в Уфе как центральный офис Сбербанка. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как следует и конкурсной документации, за помещения общей площадью 3,6 тыс. кв.м на первом и втором этажах установлена стартовая цена 116,172 млн руб. при этом шаг аукциона равен 2,32 млн (2% от первоначальной цены).

Примечательно, что после продажи помещений Сбербанк намерен примерно половину из них снова занять, для этого площади будут арендованы на 10 лет по ставке 5,1 тыс. руб. за 1 кв. м в год (для офисов на первом этаже) и по 7,6 тыс. руб. в год (для помещений на втором этаже). При этом оговаривается возможность досрочного расторжения договора аренды.