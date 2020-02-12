Российский рубль начал расти

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Рубль опять укрепляется по отношению к основным валютам.
По данным торгов Московской биржи, курс единой европейской валюты снизился сразу на 37 копеек, до 69,62 рубля за 1 евро. Доллар США подешевел на 31 копейку. Курс составил 63,82 рубля, сообщает RT.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей