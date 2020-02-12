Решим квартирный вопрос! Trade-in от ГК «Первый Трест» с выгодой до 328 929 рублей

Ведь это простое и удобное решение квартирного вопроса для тех, кто хочет быстро решить все формальности, связанные с поиском, продажей и покупкой недвижимости, имеет квартиру на вторичном рынке, но мечтает о новостройке.

О плюсах этой услуги и о том, как она работает, рассказывает руководитель направлений по работе с агентской сетью и Trade-in ГК «Первый Трест» Адель Сайфуллина.

- Чем Trade-in от «Первого Треста» привлекает покупателей?

- Услуга Trade-in от ГК «Первый Трест» привлекательна для покупателей тем, что мы продаём вторичное жильё по рыночной стоимости в максимально короткие сроки. Наша компания одной из первых вышла с такой концепцией на рынок недвижимости республики Башкортостан. Большинство застройщиков, которые использовали эту программу ранее, принимали квартиры на баланс, но с большим дисконтом – в 15-20%. Мы же принимаем квартиры на реализацию – то есть помогаем собственнику продать объект по максимально выгодной цене.

- Сколько стоит эта услуга в ГК «Первый Трест»?

- Для клиентов ГК «Первый Трест» услуга по продаже вторичной недвижимости предоставляется абсолютно бесплатно. Компания берёт на себя все расходы по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. Плюс воспользовавшись услугой Trade-in вы получаете дополнительную скидку 2% на новую квартиру в одном из наших жилых комплексов. В среднем выгода на двухкомнатную квартиру по этому предложению составляет в районе 110 000 руб., а на трёхкомнатную квартиру около 200 000 руб. Такие преференции делают услугу Trade-in от ГК «Первый Трест» выгодной вдвойне и дают вам возможность, либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо взять новую квартиру большей площадью, чем планировали изначально.

- В чем преимущество покупки жилья именно по этой программе?

- Неоспоримым преимуществом услуги Trade-in от ГК «Первый Трест» является полное сопровождение сделки нашими специалистами, что гарантирует вам чистоту и удобство сделки.

- Есть ли какие-то ограничения по недвижимости, которую вы принимаете на реализацию?

- Наша задача помочь людям продать жильё даже если это хрущёвка или комната. На реализацию также принимаются квартиры и загородные дома в радиусе 30 км. от города, и даже квартиры с обременением.

- Купить квартиру в Trade-in можно в любом жилом комплексе ГК «Первый Трест»?

- Да купить квартиру вы можете в любом нашем комплексе, на сегодняшний день в продаже большой выбор недвижимости в ЖК «Уфимский Кремль», КИК «На Успенской» и клубном доме «Соты». При этом воспользоваться услугой Trade-in вы можете как на квартиры в строящихся, так и в уже построенных домах.

- Как обычно проходит процесс покупки новостройки в Trade-in?

- Всё очень просто! Вы приходите в офис продаж ГК «Первый Трест» и выбираете квартиру своей мечты. Потом наш оценщик проводит экспертизу квартиры, которую вы планируете продать. Когда оценка готова, мы передаем ее вам, и, если вас все устраивает – заключаем договор. После этого вы бронируете понравившуюся квартиру, кстати срок брони с фиксацией стоимости для клиентов, решивших воспользоваться услугой Trade-in составляет 28 дней. Обе сделки – по продаже и по покупке – мы проводим в один день в режиме одного окна. Плюс подать документы на регистрацию в Росреестр вы можете прямо из офиса компании ГК «Первый Трест», что очень экономит время.

- Какие ещё услуги кроме Trade-in предоставляет ГК «Первый Трест»?

- Покупая квартиру в одном из наших жилых комплексов вместе с услугой Trade-in вы можете воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами, рассрочкой или ипотекой. Наш ипотечный брокер подберёт для вас оптимальные условия кредитования, ведь жилые комплексы ГК «Первый Трест» аккредитованы в 21 ведущем банке страны.

Всех, кто заинтересовался услугой Trade-in мы ждём в офисах продаж по адресам г. Уфа, ул. Достоевского, 68, задать интересующие вопросы вы можете по телефону: 8 (347) 222-0-111.

Справка о компании: ГК «Первый Трест», входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 5 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской»[1].