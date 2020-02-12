Нацбанк: в Башкирии стали чаще открывать индивидуальные инвестиционные счета

Об этом также сообщили и в Московской бирже, отмечая, что три года назад жители Башкирии регистрировали такие счета менее охотно.

Индивидуальные инвестиционные счета открывают благодаря брокерам, коммерческим банкам, позже средства можно инвестировать в инструменты фондового рынка.

По словам управляющего отделением Нацбанка по РБ Банка России Марата Кашапова, ИИС не является вкладом и не защищается системой государственного страхования.