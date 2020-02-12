Нацбанк: в Башкирии стали чаще открывать индивидуальные инвестиционные счета
К началу 2020 года жителями республики открыто более 50 ИИС, таким образом республика занимает пятое место в ПФО по их количеству.
Об этом также сообщили и в Московской бирже, отмечая, что три года назад жители Башкирии регистрировали такие счета менее охотно.
Индивидуальные инвестиционные счета открывают благодаря брокерам, коммерческим банкам, позже средства можно инвестировать в инструменты фондового рынка.
По словам управляющего отделением Нацбанка по РБ Банка России Марата Кашапова, ИИС не является вкладом и не защищается системой государственного страхования.
«Это универсальный счет для операций с ценными бумагами. Его можно открыть абсолютно бесплатно, а потом инвестировать в акции, биржевые фонды, паевые фонды, облигации корпораций. Все это позволит привлечь средства по акциям, процентам, продажам бумаг. Впрочем, не стоит забывать, что они могут принести и убытки», - заключил Марат Кашапов.