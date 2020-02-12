Глава Башкирии поделился своим представлением о туристическом обслуживании

Сегодня, 12 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал эмоциональный пост, адресованный председателю Госкомитета РБ по туризму Салавату Нафикову и бывшему главе Центра по развитию туризма Башкирии Артуру Идельбаеву. Свои слова глава региона также подкрепил фотографиями.

Радий Хабиров подчеркнул, что хотел бы, чтобы в республике было как можно больше объектов туристической инфраструктуры, подобных тому, который он нашел – с чистыми туалетами, вкусной национальной кухней и комфортныи гостиничными номерами.

Как пояснила в комментариях начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, на фото – кемпинг, расположенный в Чишминском районе, вдоль трассы М5.

Артур Идельбаев от себя пояснил, что это новая точка на трассе М5, не доезжая примерно 2 км до развязки в сторону Чишмов.