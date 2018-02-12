«Кроношпан» под Уфой может заявить о добровольной экологической экспертизе

Медиакорсеть решила спросить у гендиректора, что он думает об экспертизе новых линий предприятия.

Председатель регионального Совета «Зеленой лиги» Тамара Хабибуллина направила в комитет по жилищному и строительному надзору Башкирии обращение (текст имеется в редакции). В нем содержится просьба о привлечении руководства ООО «Кроношпан Башкортостан» к административной ответственности за возведение объектов государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) без ее проведения и об обязании руководства предприятия получить положительное заключение ГЭЭ.

Активистка мотивирует это тем, что, по ее данным, на территории «Кроношпана» под Уфой началось строительство двух новых линий – по производству ориентированно-стружечных плит (ОСБ) и плит МДФ, эти объекты являются объектами ГЭЭ, но документы в Росприроднадзор для организации и проведения экспертизы не поступали.

Тамара Хабибуллина напоминает, что конфликт жителей близлежащих к деревообрабатывающему заводу с этим заводом длится уже пять лет.

- Проведение государственной экологической экспертизы в отношении всех объектов «Кроношпана» поставит в этом противостоянии точку, - считает Тамара Хабибуллина.

Редакция направила запрос гендиректору ООО «Кроношпан» Ардашеру Курбаншо. Мы задали два вопроса:

- Являются ли новые мощности ООО «Кроношпан Башкортостан» (производство ОСП-2 и новая комплектная технологическая линия производства МДФ) объектами государственной экологической экспертизы или нет? И собирается ли предприятие, возможно, по своей инициативе, направить проектную документацию по этим объектам на такую экспертизу?

Ответ поступил сегодня.

- Указанные Вами объекты не являются объектами государственной экологической экспертизы, - таков был ответ на первый вопрос.