Чего добиваются организаторы Всероссийского съезда работников рыбхозяйства

Российским покупателям рыба обходится значительно дороже мяса.

Но причина тому не дефицит рыбы, а в том, что большую часть улова добытчики отправляют за рубеж. А иностранные компании потом продают нам, выловленную у нас рыбу, но значительно дороже, сообщает RostovGazeta.

Так происходит из-за исторической системы распределения квот на добычу водных биоресурсов. Положение усугубляется коррупцией в ассоциациях добытчиков морепродуктов. В 2011 году на торги Британской биржи поступили акции компании из Гонконга PacificAndes. Оказалось, что она владеет 60% квот на вылов минтая в России. Это произошло в момент распределения квот, входившие в Ассоциацию предприятия номинально считались российскими, по факту оказалось, что ими владеют китайские предприниматели.

Если говорить о ловле краба, то Россия в настоящее время считается главным экспортером в мире. Тем не менее отрасли необходимо развитие, которое невозможно без серьезных инвестиций. Доля добычи краба в российских водах составляет не более 2% от общего объема добываемых морепродуктов. Благодаря дефициту компании имеют возможность сохранять цены до $30 за килограмм краба. Впрочем это устраивает и иностранных покупателей, готовых платить. Рентабельность этого бизнеса порой превышает 70% из-за невысоких затрат, низких налогов и большого числа квот на вылов.

Но крупным инвесторам на этот рынок не войти, а владельцам квот и так хорошо. Поэтому речи о каком-то развитии отрасли быть не может.

Многие эксперты уверены, отказ от исторической системы распределения квот на вылов рыбы в пользу аукционной смог бы переломить ситуацию и подтолкнуть отрасль в развитии. Но краски сгущают противники аукционной схемы, которые уверяют, что у участников рынка попросту может не быть денег на приобретение квот. А это значит, что без работы останутся тысячи моряков и отрасль ждет забвение.