В Башкирии к 2024 году планируется ввести первую платную дорогу

На весенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят законопроект, предусматривающий платные дороги в республике.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, закон разработан, чтобы развить инфраструктуру платных дорог. Он также отметил, что данная мера в прошлом году была введена на федеральном уровне. Толкачев добавил, что система платных дорог способствует не только развитию дорог, но и снизит аварийность. Хотя в Башкортостане платных автомобильных дорог пока нет, многие автовладельцы оценили их преимущества в других регионах нашей страны. Заплатив небольшую сумму, автомобилист получает возможность быстрее и с комфортом доехать до нужной ему точки, сказал спикер парламента. Данная мера, по мнению парламентариев, поможет развитию частного бизнеса. При этом автолюбители смогут выбрать между платной и бесплатной дорогой. Планируется, что первая платная дорога в Башкирии появится к 2024 году и станет частью большого проекта «Восточный проезд».

