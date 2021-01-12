В Башкирии к 2024 году планируется ввести первую платную дорогу

В Башкирии к 2024 году планируется ввести первую платную дорогу

Вчера, 12:14ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На весенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят законопроект, предусматривающий платные дороги в республике.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, закон разработан, чтобы развить инфраструктуру платных дорог. Он также отметил, что данная мера в прошлом году была введена на федеральном уровне. Толкачев добавил, что система платных дорог способствует не только развитию дорог, но и снизит аварийность.

Хотя в Башкортостане платных автомобильных дорог пока нет, многие автовладельцы оценили их преимущества в других регионах нашей страны. Заплатив небольшую сумму, автомобилист получает возможность быстрее и с комфортом доехать до нужной ему точки, сказал спикер парламента.

Данная мера, по мнению парламентариев, поможет развитию частного бизнеса. При этом автолюбители смогут выбрать между платной и бесплатной дорогой. Планируется, что первая платная дорога в Башкирии появится к 2024 году и станет частью большого проекта «Восточный проезд».

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