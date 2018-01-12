Суд отложил рассмотрение второго иска Роснефти к АФК «Система»

Слушания перенесены на 3 апреля.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайства "Роснефти" и "Башнефти", просивших отложить заседание по иску к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 131,6 млрд руб дивидендов "Башнефти", полученных корпорацией в 2009 и 2014 годах, в период владения нефтяной компанией, сообщает ТАСС. Судебное заседание назначено на 3 апреля.

В суде представитель «Башнефти» пояснил, что данное ходатайство связано с мировым соглашением, которое было заключено в конце прошлого года. В соответствии с этим соглашением, АФК «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. тремя траншами до 30 марта этого года.

Минземимущества Башкирии по решению суда присоединилось к иску "Роснефти" и "Башнефти", ранее они подавали отдельный иск к АФК на ту же сумму и теми же требованиями.