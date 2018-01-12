ФЖС продал крупнейший долгострой правительству Башкирии

В правительстве планируют собрать в одном месте органы власти.

ГКУ «Управление имуществом казны Республики Башкортостан» завершило сделку по покупке у Фонда жилищного строительства республики торгово-офисного центра с парковкой на улице Валиди, 32, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан. Сумма сделки по продаже семиэтажного комплекса полезной площадью 13,4 тыс. кв. м. (общая площадь здания — 24,19 тыс. кв. м, в том числе административно-офисного центра — 16 тыс. кв. м., парковки — 8,17 тыс. кв. м.) составила 966,3 млн руб.

В министерстве земельных и имущественных отношений республики изданию пояснили, что в этом здании планируют разместить органы власти, которые в настоящее время находятся на удаленных объектах. Таким образом, они рассчитывают сэкономить на транспортных расходах. Госкомитет по информации «Открытая республика» предлагает создать в этом квартале «что-то вроде научного городка».

Изначально это здание планировалось использовать как торгово-развлекательный комплекс. Его строительство началось еще в конце 2000-х годов. По данным «Коммерсанта», в проектной декларации до сих пор упоминаются помещения боулинга и цеха для разделки рыбы и мяса.

Позже здесь планировали сделать информационно-коммуникационный технопарк с гостиницей и конференц-залом. На завершение строительства планировалось привлечь 750 млн руб федеральных средств, общая стоимость технопарка оценивалась в 3 млрд руб. Однако реализовать идею технопарка не удалось.

По данным издания, ФЖС достраивал этот комплекс при долевом участии частных инвесторов, в том числе структур предпринимателя Игоря Стрижнева, которым принадлежит 15-этажная башня.