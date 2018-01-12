Башкирия вышла на пятое место в ПФО по выводу денег за границу

В третьем квартале прошлого года было перечислено 17,4 млн долларов.

Башкирия в третьем квартале этого года заняла пятое место среди регионов Приволжского федерального округа по перечислению денег из России, следует из исследования интернет-портала «Реальное время». Из Башкирии за границу за это время было перечислено 17,4 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель существенно возрос – в третьем квартале 2016 года за границу было перечислено 8,8 млн долларов.

Лидерами рейтинга стали Самарская область, откуда было перечислено 66,2 млн долларов, Татарстан – 60,7 млн долларов и Нижегородская область – 27,3 млн долларов. На четвертом месте – Пермский край с показателем 20,6 млн долларов.

По объему перечислений денег из-за границы в пользу физических лиц Башкирия среди регионов ПФО на четвертом месте. В третьем квартале 2017 года было перечислено 10,4 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель изменился незначительно – тогда он составлял 10 млн долларов.

На первом месте – Самарская область, куда из-за рубежа пришло 36,5 млн долларов, на втором – Нижегородская область – 27,3 млн долларов, на третьем – Татарстан – 10,8 млн долларов.

Всего за 9 месяцев прошлого года из России было переведено около 31 млрд долларов США, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Большая часть этих денег (22,2 млрд долларов), по данным исследования, приходится на страны дальнего зарубежья, на страны СНГ — лишь 8,8 млрд. Россияне больше всего денег переводят в Швейцарию, Великобританию, Китай, США и Латвию.