Власти Башкирии потратят 12 миллионов рублей на перелеты чиновников

Власти Башкирии потратят 12 миллионов рублей на перелеты чиновников

Вчера, 08:33ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
На днях Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии подвело итоги аукциона на госконтракт. В республике искали авиаперевозчика, который будет обслуживать чиновников республики в течении полугода. Итоги аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

По результатам торгов победила компания «Ютэйр». В документации указано, что эта компания – единственный участник аукциона, подавший заявку. При этом в его документации не было найдено нарушений. Контракт заключен по начальной цене в размере 12 миллионов рублей.

По условиям контракта авиаперевозчик должен организовать авиаперелеты чиновников республики из уфимского аэропорта имени Мустая Карима в любую точку страны или мира. Также чиновникам в полете должно представляться питание, обслуживание в залах для официальных лиц и страховка.

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