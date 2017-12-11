Электронные карты: два способа попасться на уловки мошенников

В современном мире электронные карты стали необходимостью, поскольку с их помощью можно производить оплату за многие покупки. Но при этом проблема пропажи средств с таких «кошельков» еще до конца не решена.

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Сайт finoteka.ru поделился историей Сергея, который внезапно обнаружил пропажу всех денег со своей карты. Как поступить в подобной ситуации? Эксперты советуют, что сначала владелец должен вспомнить, когда и для каких целей снимал с карты деньги. Это поможет узнать, как мошенник украл деньги.

Одним из наиболее частых способов хищения является скимминг (skimming). Злоумышленники устанавливают на банкомат специальное приспособление, считывающее ПИН-код и информацию о карте. Но заниматься поиском устройства в одиночку будет плохой идеей, лучше с этой целью обратиться в компетентные органы.