Эксперты: Финансовый пузырь биткоина обязательно лопнет

Ряд экспертов в России придерживается мнения, что биткоин всего лишь мыльный пузырь.

Как пишет издание Dni.ru, такую позицию поддерживает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын, давший прогноз на этот счет.

Он отметил, что сегодня биткоин, в отсутствие конкуренции, стремится занять свое положение на рынке. Аналитик считает, что его рост обусловлен стремлением людей вложиться в этот актив ввиду его быстрого роста.

Также Делицын вспомнил о «пузыре доткомов». Образовавшемся в 1990-е годы. В то время цена бумаги могла увеличиться раз в десять за несколько месяцев. По прогнозу эксперта, криптовалюта может стать дороже еще в два или три раза. Но когда денежные вливания прекратятся, пузырь лопнет, убежден он.

По предположениям Делицына, в 2017 году биткоин вырастет до 25 тысяч долларов, потом последует падение на 30 или 40%ю После ожидается рост до 20-22 тысяч долларов, а что будет дальше, пока предсказать невозможно, подытожил эксперт.