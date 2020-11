Эксперты американского министерства энергетики прогнозируют рост стоимости нефти к концу текущего года.

Газета “Известия” сообщает, что специалисты американского управления энергетической информации министерства энергетики прогнозируют рост стоимости нефти к концу текущего года до сорока долларов за баррель. Ожидается, что в следующем году цена вырастет до сорока шести долларов на нефть марки “Брент” и до сорока четырех долларов за нефть марки WTI.

