В текущем году российские банки одобрили рекордное количество ипотечных кредитов на сумму больше, чем три триллиона рублей.

Газета “Известия” сообщает, что в текущем году российские кредитно-финансовые учреждения выдали ипотечных кредитов на сумму более трех триллионов рублей, что превышает показатели рекордного 2018 года. Отмечается, что в 2020 банки одобрили ипотеку на общую сумму 3.25 триллионов, в прошлом - на 2.85 трлн, а в 2018 - на 3.01 трлн рублей. Эксперты объясняют это снижением процентной ставки по ипотечным кредитам до шести с половиной процентов.

