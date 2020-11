Чего будет стоить России газификация регионов после смены главы Минэнергетики

Экс-глава Министерства энергетики РФ Александр Новак накануне ухода из ведомства (напомним, ранее Владимир Путин уволил пятерых министров) признал необходимость поиска дополнительных источников финансирования для газификации страны.

Аналитики «Новых известий» считают, что это удачное стечение обстоятельств для «Газпрома», поскольку сейчас у компании не самый просто период. В частности, до осени на газ держались рекордно низкие цены, при этом Турция почти остановила импорт топлива из России, а Польша выписала «Газпрому» штраф на 6,5 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства и отказывается от поставок газа и т. д. Согласно приведенной статистике, прибыль компании в первом полугодии 2020-го сократилась в 25 раз — до 32,9 млрд рублей. По словам Александра Новака, в ближайшие 10 лет газификация регионов потребует 1,915 трлн руб., а реализация программы только за счет «Газпрома» приведет к выпаданию бюджетных доходов, следовательно для компании нужно найти дополнительные источники финансирования. Стоит отметить, что если ранее прибавка 1 процента к уровню газификации стоила 21,5 млрд руб., то теперь, по новым оценкам, каждый дополнительный процент будет стоить 148,5 млрд руб. При этом половина суммы предполагается из «иных источников финансирования», то есть федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Подробнее — в материале «Новых известий».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter