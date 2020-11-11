Чего будет стоить России газификация регионов после смены главы Минэнергетики

Аналитики «Новых известий» считают, что это удачное стечение обстоятельств для «Газпрома», поскольку сейчас у компании не самый просто период. В частности, до осени на газ держались рекордно низкие цены, при этом Турция почти остановила импорт топлива из России, а Польша выписала «Газпрому» штраф на 6,5 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства и отказывается от поставок газа и т. д. Согласно приведенной статистике, прибыль компании в первом полугодии 2020-го сократилась в 25 раз — до 32,9 млрд рублей.