США могут помочь Европе перестать зависеть от российских энергоресурсов

В документе предлагается, ради достижения данной цели, выделить из бюджета США миллиард долларов. Об этом пишет RNS.

Законопроект получил название «Закон о европейской энергетической безопасности и диверсификации». Его авторы предлагают США использовать новые инструменты для противодействия пагубному влиянию России. Москва пользуется монополией на энергетическом рынке Европы. Для достижения своих целей она не брезгует взяточничеством, коррупцией и пропагандой. Своими действиями российские власти подрывают институты Запада.

В Сенате США считают, что дополнительные инвестиции в энергетические проекты Старого света помогут диверсифицировать поставки энергии в Европу. В этом случае влияние Москвы в регионе существенно снизится.

По словам Криса Мерфи, Вашингтон уже сделал внушительные инвестиции в оборону Восточной Европы. Сейчас пришло время заняться энергетическим рынком Европы, большую часть которого контролируется Россия.