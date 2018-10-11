Оренбургская компания, построившая энергомост в Крыму, отмечает 20-летие

История ООО «Уралэлектрострой» (УЭС) – это падения, взлеты, но в итоге – общеизвестное лидерство на российском рынке по проектированию, строительству и обслуживанию энергосетей.

Немного фактов: два из трех километров новых линий электропередачи в Оренбуржье и каждый десятый километр высоковольтных ЛЭП в России спроектирован и смонтирован оренбургскими энергостроителями, приводит данные сайт 56orb.ru. За 20 лет компания, которая начинала с прокладки электролиний для отдельных объектов нефтедобычи в Оренбуржье, превратилась в большое многофункциональное предприятие.

За это время в «Уралэлектрострое» создали научно-прикладное направление: проектный отдел, лабораторию по исследованию грунтов и коррозии материалов, электролабораторию… Важно отметить, что предприятие выполняет проектные работы практически любой сложности, разрабатывает и внедряет новые технологии по повышению электрокоррозионной стойкости конструкций, а также проводит исследования новых материалов и изоляторов.

Напомним, в ночь на 6 октября 2015 года, российский полуостров лишился примерно трети всех энергомощностей, и «крымскоую энергоблокаду» пришлось прерывать, в частности, «Уралэлектрострою». Уже в декабре 2015 года заработала первая нитка энергомоста, весной 2016-го были введены ещё три нитки и 11 мая 2016-го Крым был полностью переведён на российские источники энергии. Все ограничения сняты, блэкаут закончился.

После у компании был непростой период, когда на помощь пришел Сбербанк и ряд других инвесторов. На предприятии по состоянию на начало октября введена процедура внешнего наблюдения и решены три ключевые задачи: погашены долги по зарплате, налогам и согласованы графики сдачи строящихся объектов.