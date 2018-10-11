«Монополия Сачкова» три года на страже закупок Петербурга

В свою очередь издание «Новые известия» сообщает, что работа комитета Петербурга по госзакупкам вызывает массу подозрений.

Во время длительного застоя строительства и торговли в регионе центром всей экономики часто становятся сделки, деньги на которые выделяются из регионального бюджета. Таким образом, получение госзаказа становится чуть ли не единственным выходом, благодаря которому бизнес может остаться на плаву, а чиновники, работающие в этой сфере, получают огромную власть. При всем при этом они не стесняются использовать ее в личных целях.

Например, несколько лет назад в центре внимания оказался глава комитета по госзаказу (работает в этой должности с 2015 года) Дмитрий Сачков. Поводом стал выбор администрацией города в лице Игоря Албина в пользу единственной электронной торговой площадки – АО «Электронные торговые системы», которая принадлежит ГК «Фабрикант». Но в законе указано, что торги должны были проводиться сразу на нескольких площадках. В итоге все госзаказы, сумма которых составляет 200 миллиардов рублей, достались одной компании. По существующим данным, провести тендер именно так Албину посоветовал городской комитет по вопросу госзаказов.

Местное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) направило в суд множество жалоб и пыталось доказать неправомерность действий чиновников, которые работают с госзакупками. Из 50 поданных исков суд решил удовлетворить только шесть. Как отмечает владелец «Спецстроя» Артур Данчаров, такое решение может быть спровоцировано не отсутствием доказательств, а тесной «дружбой» между судом и комитетом, главой которого является Сачков.

То, что Сачков стремится захватить всю власть, сразу бросается в глаза. В октябре 2017 года права на госзакупки, стоимость которых оценивалась в 20 миллионов рублей, были переведены из районных администраций в городской комитет. Таким образом контрагенты должны были изначально вести переговоры с городским комитетом и только потом – с администрацией района. Становится неудивительно то, что работы появилось больше, а результатов никаких она не приносит.

Источник предполагает, что в вопросах о госзаказах следует рассуждать не о чиновниках, а о бизнесе, который работает под прикрытием государственной службы. Вырисовывается не самая приятная картина: торги комитета по госзаказу и комитета по строительству переводятся на одну площадку, а после там же под предлогом эффективности и прозрачности концентрируются все процедуры госзакупок города.