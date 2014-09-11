В Уфе откроется самый большой офис многофункционального центра

В столице Башкирии на цокольном этаже нового бизнес-комплекса на проспекте Салавата Юлаева, 47, откроется самый большой в регионе офис многофункционального центра – площадью более 1000 квадратов. Здесь будут предоставляться 152 государственные и муниципальные услуги по различным направлениям. Прием будет вестись в 50 окнах, два из которых оборудованы для инвалидов. Телефон справочной службы: 246-55-33. График работы: в понедельник – с 14.00 до 20.00, со вторника по субботу – с 8.00 до 20.00, выходной день - воскресенье.