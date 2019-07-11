Застройщик ЖК «Серебряный ручей» близок к получению проектного финансирования

Разработаны дорожные карты по вводу в эксплуатацию нескольких проблемных объектов: ЖК «Новобулгаково» и «Миловский парк» и рабочая схема завершения строительства ЖК «Серебряный ручей», входящего в ГК «Рассвет» Рашита Багаутдинова, сообщили в пресс-службе госкомстроя Башкирии.

На сегодняшний день ПАО «ВТБ Банк» проявил заинтересованность в сделке и обозначил застройщику условия получения проектного финансирования на общую сумму 1 млрд 466 млн руб для завершения строительства проблемного объекта.

Доступ к банковскому кредитованию будет открыт строительной компании после реализации комплекса мер по продаже одного из наиболее крупных активов ГК «Рассвет» - бизнес-центра «Салават Юлаев» - минземимуществу Башкирии, а также передачи в залог кирпичного завода «Амстрон», земельных участков и коммерческой недвижимости, принадлежащих группе компаний.

Алгоритм сделки будет представлен на согласование в рамках заседания президиума правительства республики до конца июля текущего года.