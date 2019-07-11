В рамках выставки «Иннопром» заработала нейросеть российского бизнеса под эгидой ТПП
Свою деятельность таким образом представили торгово-промышленная палата и предприниматели России.
На Х международной промышленной выставке «Иннопром» начала работать нейросеть российского бизнеса с помощью торгово-промышленных палат регионов страны и предпринимателей. Презентация объединенного стенда прошла при участии главы ТПП России Сергея Катырина, первого заместителя гендиректора «Экспоцентр» Николая Гусева и президента Уральской ТПП Андрея Беседина.
Сергей Катырин считает, что нейронная сеть похожа на систему торгово-промышленных палат, она откроет бизнесу экспертные ресурсы, прибегая к региональным, федеральным и международным связям, будет способствовать развитию торгово-экономических и научно-технических связи представителей бизнеса России с зарубежными коллегами.
- Нам кажется, что наша сеть, которая на сегодняшний день сложилась для каждого члена ТПП — это такая нейронная сеть. Каждый член палаты — это клеточка в этой сети. На сегодняшний день в России работают 180 палат, они не существуют, они работают. Это работающий механизм, это офисы, это люди, - прокомментировал Катырин.
Интерактивная карта предоставляет информацию обо всех участниках нейронной сети, для этого необходимо лишь выбрать любой регион от Ставрополья до Хабаровского края. Участниками стенда стали высокотехнологичные компании, разработки и продукция которых открывают бизнесу новые возможности цифровизации производственных процессов, обработки больших массивов данных, создания электронных площадок для поставщиков и интерактивного обучения.
Сергей Катырин уточнил, что сейчас идет работа над оптимизацией сети.
- Важно излишние требования убрать, но главное, чтобы не выплеснули с водой ребенка. Мы должны сделать все, чтобы сохранить систему стандартизации на пространствах СНГ, это, в первую очередь, в наших интересах, - подчеркнул глава ТПП России.
В ходе презентации представители ТПП РФ наглядно показали, как работает стенд. Из рук Андрея Беседина членские билеты получили 27 компаний, которые стали частью Уральской ТПП. Девяти предпринимателям Уральской ТПП вручили награды победителей регионального этапа премии «Золотой Меркурий».