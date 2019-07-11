В рамках выставки «Иннопром» заработала нейросеть российского бизнеса под эгидой ТПП

На Х международной промышленной выставке «Иннопром» начала работать нейросеть российского бизнеса с помощью торгово-промышленных палат регионов страны и предпринимателей. Презентация объединенного стенда прошла при участии главы ТПП России Сергея Катырина, первого заместителя гендиректора «Экспоцентр» Николая Гусева и президента Уральской ТПП Андрея Беседина.

Сергей Катырин считает, что нейронная сеть похожа на систему торгово-промышленных палат, она откроет бизнесу экспертные ресурсы, прибегая к региональным, федеральным и международным связям, будет способствовать развитию торгово-экономических и научно-технических связи представителей бизнеса России с зарубежными коллегами.

- Нам кажется, что наша сеть, которая на сегодняшний день сложилась для каждого члена ТПП — это такая нейронная сеть. Каждый член палаты — это клеточка в этой сети. На сегодняшний день в России работают 180 палат, они не существуют, они работают. Это работающий механизм, это офисы, это люди, - прокомментировал Катырин.

Интерактивная карта предоставляет информацию обо всех участниках нейронной сети, для этого необходимо лишь выбрать любой регион от Ставрополья до Хабаровского края. Участниками стенда стали высокотехнологичные компании, разработки и продукция которых открывают бизнесу новые возможности цифровизации производственных процессов, обработки больших массивов данных, создания электронных площадок для поставщиков и интерактивного обучения.

Сергей Катырин уточнил, что сейчас идет работа над оптимизацией сети.

- Важно излишние требования убрать, но главное, чтобы не выплеснули с водой ребенка. Мы должны сделать все, чтобы сохранить систему стандартизации на пространствах СНГ, это, в первую очередь, в наших интересах, - подчеркнул глава ТПП России.

Видео Видео: пресс-служба ТПП РФ