Фото: pxhere.com
Стоимость нефти Brent превысила отметку в 67 долларов за баррель
11 июля, 17:44Экономика
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Утром в четверг цена бочки нефти сорта Brent побила психологическую отметку в 67 рублей.
По данным с торгов Межконтинентальной биржи (ICE) на 10:54 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на черное золото марки Brent возросла до 67,42 доллара за баррель. Об этом информирует RNS.
Последний раз цена бочки нефти Brent преодолевала порог в 67 рублей в мае текущего года. Между тем августовские фьючерсы на черное золото сорта WTI поднялись до 60,79 доллара за баррель.
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