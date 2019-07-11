«Салаватский химический завод» банкротит Московский торговый дом
11 июля, 13:52ЭкономикаНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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С соответствующим заявлением в Арбитражный суд Башкирии обратилось ООО «Торговый дом «Ункомтех».
Как сообщает РБК, теперь предприятие, входящее в оборонно-промышленный комплекс страны, может стать банкротом. Кредитор требует более 30,5 млн рублей, согласно сведениям из картотеки на сайте суда. Контрольный пакет предприятия, согласно официальным сведениям, принадлежит государству.
Напомним, что завод был основан еще в 1962 году, 7 лет назад он стал работать в форме открытого акционерного общества. Активы его составляю около 7 млрд рублей.
Дата рассмотрения иска пока неизвестна.
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