Башкирия: время экспортировать

Сам по себе экспорт для большинства предпринимателей видится чем-то заманчивым, но непонятным с прикладной точки зрения: с чего начать, с чем придется столкнуться и с помощью каких инструментов заниматься экспортом проще всего.

Мы обратились за разъяснениями к куратору развития экспорта в республике, председателю госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслану Мирсаяпову.

— Руслан Загитович, что нужно знать об экспорте?

— То, что экспорт — это, прежде всего, новые рынки сбыта, а значит и новые возможности для развития. Да, существует пул особенностей, связанных с необходимостью проводить сертификацию продукции и услуг, знать и понимать особенности оформления документов при работе с зарубежными контрагентами и многое другое. Мы хотим донести до предпринимателей республики простую мысль — они совершенно не обязаны постигать все эти нюансы в одиночку. Государство заинтересовано в развитии экспортного потенциала страны, поэтому реализует большой спектр программ и инструментов для того, чтобы поддержать и помочь бизнесу стать экспортноориентированным.

Фото: пресс-служба форума

— Это какие-то очередные программы со сложными названиями и неочевидной пользой?

— Не соглашусь. Полезность мер поддержки как раз вполне осязаема и находится в исключительно практической плоскости. Например, одной из первых задач, которую должен решить потенциальный экспортер, является классическое маркетинговое исследование спроса и предложения на внешних рынках. Бизнесу нужно элементарное понимание — в какой из стран мира его продукт или услуга будут востребованы. Где есть спрос, а где его нет? У нас есть организация, которая такие исследования проводит бесплатно для малого бизнеса Башкортостана. Нужно просто обратиться в республиканский Центр поддержки экспорта. Или, к примеру, из той же маркетинговой плоскости: а как потенциальный зарубежный покупатель узнает о башкирском товаре? Да, гигантскими шагами развивается отрасль диджитал-продвижения, однако эффективность очной встречи будущих партнеров еще никто не смог заменить полностью. Мы организуем деловые миссии в интересующие бизнес страны, и обеспечиваем покрытие 80% расходов на участие в международных выставках самых различных направлений: от аграрных до IT. Организовываем встречи между потенциальными покупателями и экспортерами республики. Помогаем перевести на любой язык презентации продукции башкирских предпринимателей и других рекламных материалов. Постоянно проводим обучающие семинары по самым непростым темам, например, бухгалтерским особенностям учета и отчетности при ведении внешнеэкономической деятельности. Все это — бесплатно. Так что меры поддержки реальны и практичны.

— Кстати, об обучении. На форуме «Время экспортировать» будет теория или практика?

— На форуме будет и теория, и практика. С одной стороны, невозможно не проводить некий ликбез — слишком мало пока знают в среде бизнесменов о том, как заниматься экспортом грамотно и эффективно. С другой стороны, в этом году мы постарались наполнить программу форума не навевающими сон круглыми столами и заседаниями, а деловыми играми и питч-сессиями. У участников форума будет возможность проконсультироваться с ведущими экспертами, и не только России, но и зарубежья. Познакомиться и обменяться контактами с теми, кто потом поможет выйти на нужный внешний рынок. К нам приезжают гости из Австрии, Великобритании, Японии, Китая, Кореи, Ирана. Интересной обещает стать площадка, где Сбербанк, Российский экспортный центр, Сколково будут соревноваться в том, чья программа по экспортной акселерации лучше.

— А на какие направления бизнеса этот форум рассчитан прежде всего?