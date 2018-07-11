Россия нарастила транзит газа через Украину до 270 млн кубометров в день
Вчера, 18:43Экономика
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Российская Федерации увеличила дневные объемы транзита газа по территории Украины на 10% - до 270 миллионов кубометров.
Рост поставок может быть связан с тем, что покупатели из Европы увеличивают темпы закачки голубого топлива в свои газохранилища. Об этом пишет RNS.
По словам представителя украинского Минэнерго Максима Билявского, в среду объемы транзита российского газа через Украину в страны Европы возросли на 10% и превысили отметку в 270 миллионов кубометров. Скорее всего, государства Старого света стараются закачать как можно больше голубого топлива в свои газовые хранилища.
Напомним, в минувшем году Россия увеличила объемы транзита газа по территории Украины на 13,7% - до 93,5 миллиарда кубометров по сравнению 2016 годом.
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