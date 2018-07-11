Банк России предупредил частных инвесторов о новом виде опасности

Банк России предупреждает частных инвесторов о новом виде опасности, которая может ожидать частных инвесторов. Заключается она в том, что некоторые банки и брокерские компании убеждают своих клиентов заключать договоры с финансовыми компаниями – резидентами других стран. Об этом сообщает портал Центрального банка России Финансовая культура.

При этом российские компании, выступая таким образом агентами, не отвечают ни за качество оказываемых иностранными финансовыми институтами услуг, ни за их добросовестность. Об этих дополнительных рисках своих клиентов российские компании не предупреждают.

Дело в том, что в случае возникновения спорных ситуаций, российский частный инвестор будет вынужден защищать свои интересы в условиях законодательства соответствующих иностранных государств.

По российскому законодательству зарубежные финансовые организации не могут оказывать услуги на территории России. Российские же компании не могут быть посредниками, даже ссылки с адресами зарубежных компаний размещать запрещено.