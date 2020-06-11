В 2019 году государство «проиндексировало» пенсионные накопления на 3,7 млрд рублей

Из них 4 млрд рублей составляют взносы россиян, а 3,7 млрд – господдержка. Негосударственные фонды уже начали перечислять средства на индивидуальные пенсионные счета своих клиентов.

В частности, НПФ «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщил, что ПФР перечислил 95,27 млн рублей клиентам фонда, которые участвуют в программе государственного софинансирования пенсии, стартовавшей в 2008 году. Общая сумма добровольных взносов за 2019 год составила почти 110 млн руб.

Всего же на текущий момент по программе софинансирования на счетах клиентов фонда скопилось 3,55 млрд рублей, из которых 48% это государственные взносы, т.е. сумма поступающая на индивидуальный счет от ПФР.

Средний накопительный счет клиента НПФ «Сафмар», участвующего в программе, составляет 127,5 тысяч рублей. Клиенты фонда, вносящие в НПФ добровольные платежи, при выходе на пенсию смогут выбрать для себя срочные пенсионные выплаты, определив их длительность по своему усмотрению, но на срок не менее десяти лет. В НПФ «Сафмар» 95,16 тыс. клиентов успели стать участниками этой программы.

Напомним, что вступить в нее можно было до конца 2014 года. Участникам программы государство обеспечивает неплохую прибавку к пенсии, удваивая личные взносы гражданина в течение десяти лет, главное, чтобы сумма платежей застрахованного лица варьировалась от 2 до 12 тысяч рублей. По данным Пенсионного фонда общая сумма пенсионных накоплений, которые сформировались за период действия госпрограммы софинансирования, составила почти 130 млрд рублей.