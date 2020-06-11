ТПП России приглашает обсудить оптимизацию госзакупок товаров, работ и услуг

17 июня 2020 года в 10:00 мск ТПП России проводит вебинар с участием директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Татьяны Демидовой по обсуждению внесения изменений в 44-ФЗ по вопросам упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

В рамках вебинара планируется рассмотреть оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ, который предусматривает сокращение числа видов закупочных процедур с 11 в действующей редакции закона до трех, унификацию требований к извещениям о закупках, к заявкам на участие в закупках и т.п.

Также законопроект предполагает введение универсальной предквалификации участников закупок. Еще одна из предлагаемых поправок предусматривает изменение порядка проведения аукциона – путем переноса этапа подачи ценовых предложений в начало процедуры и допуска к участию в торгах участников закупки до рассмотрения их заявок заказчиком на предмет соответствия требованиям.

Все эти и другие изменения будут подробно обсуждены и разобраны в рамках мероприятия.

Для получения доступа к вебинару необходимо заполнить анкету по ссылке.

Данную анкету Вы можете заполнить до 16 июня 2020 года 17.00. После этого запись на регистрацию вебинара будет закрыта.